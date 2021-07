“Love is in the Air” anticipazioni 8 luglio: Serkan sorprende Eda

Continua la settimana per Love is in the Air. Le anticipazioni della prossima puntata ci rivela che Serkan vuole farsi perdonare da Eda ma mancano poche ore alla fine del loro contratto

Siamo arrivati al penultimo appuntamento di questa settimana con Love is in the Air, la serie tv turca che sta facendo impazzire i telespettatori italiani da oramai diverse settimane. Nell’ultima puntata andata in onda, abbiamo visto Eda e Serkan ancora più distanti a causa delle mancate scuse da parte di quest’ultimo nei confronti della fioraia. Eda, infatti, ha espressamente detto al suo finto fidanzato di non voler portare avanti questa relazione e di voler chiudere il contratto.

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata della serie turca su Canale Cinque

Nella prossima puntata, Serkan farà un gesto del tutto inaspettato: riuscirà a sorprendere Eda con una composizione floreale per farsi perdonare. A questo punto, Eda non riesce proprio a tenere il punto e decide di perdonare Serkan e di riprendere il loro contratto. Dunque mancano di nuovo 44 giorni alla fine della loro finta relazione, ed entrambi sembrano determinati a godersi queste settimane insieme. O almeno, fino a quando non succede qualcosa che potrebbe cambiare totalmente tutto. Questo succede quando, dopo aver perdonato Serkan, Eda torna in ufficio da lui e trova Selin.

Selin, infatti, rivela ai due di aver deciso di anticipare le nozze con Ferit: i due si sposeranno tra appena due settimane. Questo è un colpo di scena ed Eda vuole fare del suo meglio per impedire ai due di sposarsi: riuscirà ad evitare questo matrimonio prima che sia troppo tardi?