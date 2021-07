“Bella vita”, Maria Pia Calzone mostra gambe di alto livello in spiaggia: in forma strepitosa – FOTO

Maria Pia Calzone, in arte “Donna Imma” mostra un panorama di bellezza assoluta tra acqua cristallina ed estetica delle gambe: favolosa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Pia Calzone (@mariapiacalzone)

Quando il mare chiama, lei risponde! Come rinunziarvi direbbe la nostra speciale blogger, Maria Pia Calzone, “Donna Imma” di origini partenopee e con il Sud nel “sangue”.

Nei mesi precedenti, l’ex protagonista al femminile della serie tv “Gomorra” è stata etichettata piacevolmente dai suoi fan come “turista per sempre”, legata alle tradizioni e ai panorami mozzafiato della sua Terra.

L’attrice vive alle falde del Vesuvio e la città di Napoli e province non le cambierebbe mai con nessun’altra. Anche per questo motivo, l’artista, molto seguita e affiatata sui social network non ha bisogno di specificare il luogo in cui si trova.

Che sia estate o inverno, lei comunque fa sempre la differenza, mostrando a tutti una bellezza genuina e un fascino senza tempo, degno di essere paragonato alle dive più veterane dello spettacolo

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Al Bano canta in chiesa l’Ave Maria: che sorpresa per gli sposi

Maria Pia Calzone attira le onde del mare: un inchino alla sua bellezza

PER VEDERE LA FOTO IN SPIAGGIA DI MARIA PIA CALZONE, VAI SU SUCCESSIVO