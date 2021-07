“Fuori dal coro”. Marina La Rosa è la seduzione fatta persona: un incanto – FOTO

Marina La Rosa. L’ex gieffina gode di una rinnovata popolarità grazie al suo seguito profilo su Instagram. Condivide immagini eleganti, ironiche e apre una finestra sulla sua anima

Il 14 settembre del 2000 andò in onda la prima puntata del programma che fu destinato a cambiare per sempre la storia della televisione italiana. Si affacciò su Canale 5 il padre di tutti i reality, il “Grande Fratello”. Dieci sconosciuti rinchiusi in una casa per 99 giorni: ogni loro discussione, ogni movimento, ogni litigio o confessione ripresa dalle telecamere, 24 ore su 24, nessun contatto con l’esterno.

É un format ormai visto e rivisto, riproposto in tutte le salse. Quella prima edizione, però, è rimasta indelebile nella memoria di molti. La curiosità spinse davvero tutti ad appassionarsi alla trasmissione. I primi concorrenti sono tuttora celebri e ricordati con affetto.

Tanti altri si sono cimentati negli anni nella medesima prova, pochi sono stati elevati alla fama, la maggior parte ha rappresentato una fuggente meteora. Sicuramente non Marina La Rosa, classe 1977, presentatasi all’epoca come una comune studentessa 23enne, proveniente dalla città di Messina, che uscì dalla casa più spiata d’Italia come novello personaggio televisivo, diventata poi attrice.

Marina La Rosa: sensualità ed eleganza su Instagram

Marina La Rosa ha goduto di fama e successo nel corso degli ultimi 20 anni. Ha portato avanti una consolidata carriera di attrice e presentatrice tv che l’hanno consacrata dopo l’avventura iniziale al “Grande Fratello”.

I reality sono sicuramente un genere che fa per lei. Nel 2019 ha preso parte alla quattordicesima edizione de “L’isola dei famosi”, condotta da Alessia Marcuzzi su Canale 5, arrivando in finale e ottenendo la medaglia d’argento con il 39% dei voti.

Ha un canale sempre aperto con i suoi fan grazie all’uso sapiente dei nuovi mezzi comunicativi. Su Instagram la segue un pubblico di circa 90mila utenti che aggiorna spesso sui suoi nuovi impegni lavorativi e a cui regala immagini della sua vita privata.

Gli ultimi scatti l’hanno vista festeggiare il compleanno degli uomini più importanti della sua vita, i figli Andrea Renato, nato nel 2009 e Gabriele (2011), avuti dal marito, l’avvocato Guido Bellitti.

I fan continuano ad amarla e seguirla da sempre, testimoniando il loro gradimento con commenti di plauso: “Bellissima come sempre. Diversa. Fuori dal coro”, “Affascinante”, “Sei pazzesca”, “Ammazza che bella sei, ti amo”.