Federica Nargi splende a Formentera per l’incanto del web. Le foto della vacanza postate su Instagram lasciano i fan senza respiro: bellezza divina

Annoverata tra le donne più belle d’Italia, Federica Nargi incanta con la sua bellezza dalla vittoria della finale di “Veline” del 2008 per la categoria “more”. Insieme con Costanza Caracciolo, hanno formato una coppia di incredibile successo, di cui il ricordo ancora oggi fa palpitare il cuore dei fan.

La showgirl ha intrapreso poi una carriera sfavillante, ottenendo grandi risultati sul piano televisivo con diverse apparizioni, ma soprattutto come modella e testimonial, contando numerosissimi ingaggi. Importanti anche i cambiamenti sul piano personale, come le figlie avute dall’ex calciatore Alessandro Matri, relazione che prosegue dal 2009.

Ma due sono le cose rimaste invariate, l’amicizia con l’ex compagna “bionda”, e la sua avvenenza senza eguali. Le ultime foto postate dalla sua vacanza da sogno catturano tutta la sua bellezza ed incantano il web.

Federica Nargi, visione di pura bellezza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi)

“Meraviglia delle meraviglie“, così commenta un fan le favolose foto pubblicate da Federica Nargi su Instagram direttamente da Formentera. Positività, serenità e infinito splendore: con queste incantevoli caratteristiche la showgirl irradia il web, che si inchina davanti alla maestosità della sua bellezza.

L’abito azzurro in satin, dotato di scollatura e spacchi laterali, scende morbido sulla sua silhouette, stringendosi sul punto vita. Incorniciato dai lunghi capelli scuri, il suo viso armonioso rapisce e incanta, soprattutto grazie al sorriso lucente che offre all’obiettivo. “Camino de la Alegria“, quello che compie su Instagram lo spettatore di tale visione, la quale trasmette immediatamente un senso di benessere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi)

Nel post precedente aveva dato prova della perfezione del suo corpo tonico e scolpito, in un bikini blu che esaltava le curve mozzafiato della modella, per l’estasi dei fan. Anche in questo caso i commenti degli utenti hanno celebrato il suo magnetico fascino: “Bellissima”, “Stupenda”, “Sei una dea”.