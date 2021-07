Mercedesz, fresca di rottura con Lucas Peracchi, ha finalmente vuotato il sacco in merito alle problematiche con mamma Eva: perché le due non fanno pace?

Tra Mercedesz e Lucas Peracchi è ufficialmente finita. La bellissima figlia dell’ex pornostar, già diverso tempo fa, aveva espresso chiaramente come la situazione con il personal trainer non fosse del tutto serena. All’epoca, ospite di “Pomeriggio Cinque”, la modella era apparsa titubante e per nulla convinta di ricucire i rapporti con l’ex tronista.

Attualmente, dopo quasi tre anni d’amore, la relazione è arrivata al capolinea, come confermato dalla stessa Mercedesz. I followers, che hanno sempre attribuito a Lucas la responsabilità della distanza fra madre e figlia, sono tuttavia stati smentiti. A quanto sembra, la rottura fra la modella ed Eva non è stata affatto risanata: i motivi.

Mercedesz a ruota libera su Eva: “Ecco perché non facciamo pace”

Nonostante tutti pensassero che Lucas Peracchi fosse la reale causa della rottura fra Eva e Mercedesz, i fatti stanno in realtà dimostrando tutt’altro. E’ stata proprio la bella influencer, figlia della nota pornostar, a chiarire le motivazioni dell’addio al personal trainer, non mancando di accennare anche agli attuali rapporti con la mamma. Queste, nello specifico, le parole su Lucas: “Non ci sono stati tradimenti, semplicemente ci siamo accorti di non andare più d’accordo“.

Di tutt’altra natura sarebbero invece le problematiche fra Mercedesz ed Eva, che non si parlano da diversi mesi, sebbene in precedenza entrambe sembravano non poter fare a meno l’una dell’altra. “I problemi che avevo con mia madre rimangono e non sono andati via“, ha puntualizzato la modella, che sembra covare un risentimento di gran lunga più profondo rispetto a ciò che il web ipotizzava. L’influencer ha anche chiarito di non aver alcuna intenzione di far pace con la madre in diretta tv.

“Io sto vivendo la mia vita, lei la sua“, ha chiosato Mercedesz, spiazzando i suoi numerosi fan. Peracchi, al contrario di ciò che si credeva, non avrebbe nulla a che fare con questa situazione.