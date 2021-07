Monica Bellucci, sensualità ed eleganza senza tempo – la FOTO virale

Monica Bellucci, protagonista di uno shooting fotografico che ha lasciato tutti senza parole. La foto subito virale.

Monica Bellucci non ha bisogno certamente di presentazioni, l’attrice infatti è simbolo dell’Italia nel mondo. La sua bellezza mediterranea, le curve esplosive la rendono da sempre simbolo di sensualità ed eleganza. Basta guardare i suoi scatti per perderci nella bellezza senza tempo della Bellucci.

Spesso scelta da Dolce & Gabbana per i propri spot e campagna promozionali, omaggiandoci di foto assolutamente da sogno. Come questa postata dalla stessa attrice; in bianco e nero, in una cucina d’altri tempi mentre prepara un piatto di spaghetti, simbolo dell’Italia. Un modo per rievocare i tempi con ciò che meglio rappresenta il nostro paese.

Monica Bellucci, shooting fotografico da paura: bellezza senza tempo

Monica Bellucci ha di recente preso parte ad uno shooting fotografico che la vede protagonista insieme alla figlia Deva, anch’essa di una bellezza ineguagliabile. Le due hanno posato insieme infatti per Vogue Italia, aggiudicandosi la copertina. Tante le foto tra madre e figlia che hanno subito fatto il giro del web.

Scatti anche che immortalano la celebrità sola, come questa sopra riportata, postata due ore fa e che ha raggiunto quasi 100 mila like, cifre insomma da record ma non per la Bellucci che è abituata ad avere tutti gli occhi su di sé, sin dagli esordi quando la sua bellezza acerba conquistò tutti.

Ieri come oggi, la Bellucci è un’icona e l’incredibile successo anche sui social lo conferma: oltre 4 milioni di followers. I commenti provengono da tutto il mondo, basta curiosare sul suo profilo social per rendersi conto di come i commenti siano in più e più lingue.

Davanti a cotanta bellezza, non possiamo che ammirare queste foto al pari di qualsiasi opera d’arte, l’armonia e l’incanto madre e figlia sono le chiavi di lettura di questa splendida visione.