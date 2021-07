Rosita Celentano, il momento più straziante: la figlia di Adriano è distrutta

La figlia di Adriano Celentano ha voluto ricordare con un post su Instagram un momento trascorso insieme alla regina della televisione che da oggi non c’è più.

Raffaella Carrà ci ha salutato nella giornata di oggi, 5 luglio, all’età di 78 anni.

Stiamo parlando di uno dei personaggi iconici della televisione e del mondo dello spettacolo. Ha segnato un’epoca rivoluzionando lo stile e la moda di quegli anni.

Soubrette, ideatrice di trasmissioni televisive, conduttrice, cantante, ballerina. Probabilmente nessuna donna dello spettacolo è mai riuscita a raggiungere la completezza che ha avuto Raffaella Carrà, che rimarrà un modello per chiunque sogni di fare quel mestiere.

Con lei se ne va un pezzo della televisione italiana ma senza dubbio rimarrà per sempre ciò che ha lasciato in eredità agli italiani e non solo.

In molti si sono espressi sui social per dare l’ultimo personale saluto a Raffella Carrà. Tra i tanti anche Rosita Celentano, figlia del celebre cantautore milanese.

L’ultimo saluto di Rosita Celentano

Sul suo profilo Instagram ha condiviso un video che ricorda un momento che Rosita ha vissuto al fianco della regina della televisione, durante il celebre programma di Rai uno condotto dalla Carrà.

Un botta e risposta tra le due a dimostrazione dell’affetto che le legava. Nella didascalia del post Rosita ha scritto: “Grazie Raffaella! La cosa su tutte che ti rende unica era la ‘genuinità’ e la naturale spontaneità che mettevi in tutto ciò che hai fatto.”

E ha concluso: “A presto Raffa!“.

Un messaggio che lascia intendere che vuoto profondo abbia lasciato Raffaella non sono nel cuore degli italiani che hanno assistito alla sua carriera stellare ma soprattutto in quello di tutti colore che hanno avuto l’onore di incrociare il suo cammino