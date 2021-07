Auto sbanda e si schianta contro dei veicoli in sosta: morto un ragazzo

Un ragazzo di soli 19 anni ha perso la vita durante la scorsa notte in un tragico incidente stradale verificatosi ad un incrocio a Sassari.

Tragedia durante la scorsa notte a Sassari dopo i festeggiamenti per la vittoria della Nazionale italiana contro la Spagna. Un ragazzo di 19 anni che aveva preso parte ai caroselli ha perso la vita mentre rientrava a casa a bordo dell’auto di un amico. La vettura in questione, per cause ancora da accertare, ha sbandato schiantandosi contro alcuni veicoli in sosta. A nulla sono serviti i tentativi di soccorso da parte del personale medico che ha potuto solo constatare il decesso del 19enne. Gli accertamenti sono stati svolti dai carabinieri.

Aveva solo 19 anni ed una vita ancora davanti, Alessio Murgia, il ragazzo deceduto lo scorsa notte, tra martedì 6 e mercoledì 7 luglio, in un terribile incidente stradale a Sassari.

Il giovane, secondo quanto ricostruito, come riportano alcune fonti locali tra cui la redazione de La Nuova Sardegna, dopo aver partecipato ai festeggiamenti in città per la vittoria della Nazionale italiana contro la Spagna nella semifinale dell’Europeo, stava rientrando a casa in auto con un amico. Improvvisamente, quest’ultimo avrebbe perso il controllo della vettura che è finita contro alcuni veicoli parcheggiati a bordo della carreggiata all’altezza dell’incrocio tra corso Margherita di Savoia e via Macao. Un impatto molto violento che non ha lasciato scampo al 19enne.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco e del personale sanitario del 118 che hanno avviato le operazioni di soccorso. Purtroppo per Alessio non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso, che sarebbe sopraggiunto sul colpo dopo lo schianto.

Oltre ai soccorsi, sul posto sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia del capoluogo di provincia sardo che hanno provveduto ai rilievi per determinare la dinamica dell’incidente costato la vita al ragazzo. Da chiarire le cause che hanno portato l’auto a sbandare e finire poi sui veicoli in sosta.