Scarlett Johansson, svelato incredibile segreto: in arrivo grande novità

Scarlett Johansson ha stupito i fan con una notizia inaspettata che ha tenuto segreta per diverso tempo. Ecco di cosa si tratta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Scarlett Johansson (@scarlett.actress)

Un segreto uscito allo scoperto? Scarlett Johansson ha stupito il suo pubblico planetario con una notizia inaspettata. L’attrice, protagonista di pellicole del calibro di “Lost in Translation” e di “The avengers”, 36 anni, ha tenuto all’oscuro del pubblico la grande novità emersa da alcune indiscrezioni di Page Six, noto approfondimento dedicato al gossip del New York Post.

A catturare l’attenzione era stata l’assenza dell’attrice negli ultimi mesi dai riflettori. In particolare a incrementare i sospetti è stata la sua mancanza ad alcuni eventi di lancio della pellicola “Black Widow”. La sua latitanza alle presentazioni del nuovo film e le interviste solo via call hanno acceso i rumors. Secondo la stampa il motivo di questi comportamenti sarebbe giustificato dal desiderio della Johansson di non mostrarsi davanti alle telecamere. Infatti secondo le voci l’attrice sarebbe in dolce attesa.

Scarlett Johansson: la notizia più dolce

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Scarlett Johansson (@scarlett.actress)

La notizia della gravidanza di Scarlett Johansson sta facendo il giro del mondo. La star di Hollywood insieme all’attore e scrittore Colin Jolin daranno alla luce il loro primo bebè. Secondo le indiscrezioni la coppia, unita da tre anni, sarebbe felicissima per l’arrivo del figlio.

“Ho incontrato qualcuno che amo. E con il quale mi sento a mio agio come mai prima d’ora”, le parole condivise lo scorso anno dal compagno dell’attrice.

Elettrizzati come non mai, i futuri genitori sembrerebbero voler tenere la gravidanza lontana dai riflettori tanto da averla tenuta segreta in questi mesi. Da quanto emerso la scadenza del parto potrebbe essere imminente. Per Scarlett si tratta del secondo figlio in quanto era già diventata madre partorendo sei anni fa Rose, nata dalle precedenti nozze con il giornalista francese Romain Dauric.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Scarlett Johansson (@scarlett.actress)

L’amore tra la Johansson e Colin era nato nel 2017 a seguito di un incontro avvenuto negli studi del “Saturday Night Live”, dove lui è conduttore.