Federica Panicucci ha condiviso una nuova serie di scatti in cui si è mostrata in bikini lasciando tutti senza fiato. La sua bellezza ha folgorato i fan.

Forma smagliante, fascino intramontabile, sorriso luminoso. 53 anni, Federica Panicucci non smette mai di conquistare i fan con la sua bellezza incredibile. La conduttrice toscana si è mostrata sui social in costume, abbronzatissima e in forma smagliante lasciando i fan senza fiato.

Oltre al successo televisivo, Federica ha raggiunto nel tempo una grande popolarità in particolare su Instagram dove il suo profilo è seguito da un milione di follower. Sulsuo feed ogni giorno pubblica immagini in cui si mostra sublime sfoggiando look mozzafiato. Nell’ultimo post si è mostrata dalla spiaggia in costume mandando in estasi i fan.

Federica Panicucci in bikini è un sogno, fan in tilt

