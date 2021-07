Miryea Stabile ha condiviso un nuovo video su Instagram con cui ha lasciato il pubblico senza fiato. Subito è tripudio di like e commenti.

“Accettarsi per quello che si è”. Questo il messaggio condiviso da Miryea Stabile sul suo seguitissimi account Instagram tramite un nuovo reel in cui si mostra in una versione inaspettata. L’ex “Isola dei Famosi”, è seguitissima sul web dove sul suo profilo, seguito da ben 173 mila follower, pubblica ogni giorno scatti in cui è bellissima.

Modella, hostess e fit influencer, classe 1997, di Brescia, è diventata nota a seguito della partecipazione a “La pupa e il secchione” dove si è conquistata la vittoria. Di recente ha preso parte al format di Ilary Blasi che per lei ha rappresentato un grande cambio di vita.

Tra sfide, fame e criticità, l’esperienza nel game-reality le ha permesso di imparare a vedere le cose da una prospettiva differente e di apprezzare maggiormente la sua bellezza. Terminato il programma ha imparato ad amare di più il suo aspetto preferendosi di più al naturale. Se in passato desiderava ricorrere alla chirurgia oggi per la modella non è più così.

Miryea Stabile: quel video su Instagram conquista i fan

