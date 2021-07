Temptation Island, le parole di Tommaso dopo l’uscita dal programma

Temptation Island, Valentina e Tommaso tornano a casa separati dopo il falò di confronto. Le parole del ragazzo dopo la loro uscita prematura dal programma

Lunedì è andata in onda la seconda puntata di Temptation Island che ha visto i nostri protagonisti lasciarsi andare a numerosi colpi di scena. Tra i tanti a cui abbiamo assistito, quello che ci ha lasciato di più senza parole riguarda la storia d’amore tra Valentina e Tommaso. I due erano entrati nel villaggio perché lui non riusciva a controllare la propria gelosia, ma la piega che ha preso il suo percorso all’interno del programma ha lasciato tutti senza parole, la stessa Valentina che ha deciso di lasciare l’isola da sola.

Temptation Island, Tommaso rompe il silenzio dopo l’uscita dal programma

Tommaso, che in un primo momento aveva detto di voler tornare a casa con lei, ha subito cambiato idea quando lei lo ha lasciato al falò lasciando intendere di essersi sentito contento per la fine di questa relazione. “Sono contento di quello che ho fatto” ha esordito così, stupendo tutti ancora una volta dopo questa affermazione. Poi ha continuato, spiegando meglio la propria posizione in merito a quanto accaduto all’interno del villaggio insieme alla tentatrice. “Neanche adesso si è riuscita a spiegare davanti a tutta Italia. Dopo quello che ha visto doveva piangere, invece neanche una lacrima. Conferma quello che pensavo, non gliene frega niente. Meglio che l’ho lasciata adesso che tra due anni“.

Queste sono le sue parole subito dopo il falò di confronto, adesso ci resta soltanto capire come stanno le cose ad oggi tra di loro. Valentina non lo avrà mica perdonato?