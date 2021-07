“Un Posto al Sole” anticipazioni 8 luglio: Serena in preda alla sofferenza

Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata che andrà in onda domani sera. Filippo si risveglia dall’operazione senza memoria: Serena è devastata

Domani andrà in onda il penultimo appuntamento della settimana con la soap opera napoletana Un Posto al Sole. Rossella è tornata a Napoli dopo un periodo trascorso ad Indaca: manca una settimana alla seduta di laurea e adesso non deve fare altro che godersi questi ultimi giorni prima di raggiungere questo traguardo così tanto importante. Ora che ha dato l’ultimo esame, Patrizio si sente finalmente pronto ad affrontare la sua ex fidanzata e a raccontarle tutta la verità. Come reagirà la giovane Graziani?

Un Posto al Sole, anticipazioni della puntata di domani

Intanto Filippo si è risvegliato dall’intervento ma ha dimenticato totalmente gli ultimi dieci anni della sua vita, un decennio molto importante per lui che si è sposato e ha avuto una bambina. Non sa neanche chi è Serena, adesso, e la giovane Cirillo si è lasciata andare ad un pianto disperato tra le braccia di Ornella perché solo l’idea di essere stata dimenticata la fa stare male. E adesso come lo spiega ad Irene che il suo papà l’ha dimenticata? Non sa come affrontare questa situazione e tra l’altro il dottore le ha chiesto di non farsi vedere troppo da Filippo per non rischiare di confonderlo. Cosa succederà? Riuscirà Filippo a ricordare questi dieci anni oppure la sua memoria è andata persa per sempre?

Jimmy sta vivendo un drammatico periodo a causa della bulletta che continua ad infastidirlo: proprio in tal proposito, il bambino prenderà una decisione che spiazzerà tutti.