Valentina Vignali, più sorridente che mai: il motivo della sua gioia – FOTO

Valentina Vignali appare più sorridente che mai. L’influencer svela il motivo della sua gioia, fans in delirio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

Continua a stupirci sempre di più Valentina Vignali, la cestista infatti continua ad avere in serbo ulteriori scatti che incuriosiscono i fans e ne deliziano la vista. La sua collaborazione col brand di costumi infatti consente non solo di ammirare dei bei modelli, sempre super originali, ma guardare la stupenda fisicità dell’atleta.

La Vignali propone un costume modello intero ma con ampie apertura, rendendolo poco accessibile a determinate corporature. Addosso all’influencer da quasi 3 milioni di followers è certamente un incanto. Un bianco ottico che si abbina perfettamente alla sua folta chioma bruna e alla pelle abbronzata.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Tutto questo è illegale” Anna Safroncik a Mykonos, dov’è il bikini? – FOTO

Valentina Vignali spiega il motivo della sua gioia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Can Yaman non convince, per Mediaset è il momento di scegliere

Sorriso genuino e simpaticamente furbetto quello di Valentina che infonde il buonumore sul web. Viene da chiedersi da cosa deriva tutta questa felicità? Beh, lo spiega la diretta interessata. Sui social infatti, a corredo di questa foto la cestista scrive:

“Il sorriso a 94 denti di chi va a Valencia il giorno dopo che l’Italia ha eliminato la Spagna dall’europeo”. La vittoria dell’Italia – che disputerà la finale del campionato europeo per Nazioni domenica – ha sicuramente mandato in estasi un intero paese e quindi anche la Vignali che da sportiva sente ancora di più questo senso di gratificazione, soprattutto dopo una partita che si è mostrata ostica e dal risultato per nulla prevedibile.

Scorrendo tra i commenti è possibile scorgere la gaffe di Valentina che equivoca quanto scritto da un fan: “Qui a Toledo stamattina grano tutti con la maglietta della spagna!!” ma la Vignali non comprende e crede che si tratti si un quartiere di Napoli. Segue una risata generale sul web.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

Eccola bellissima invece in uno scenario del tutto diverso: circondata da piante rosa e viola, si crea un panorama suggestivo e Valentina, col suo maglione abbinato è un incanto. Insieme a lei, l‘amica fidata, Giulia.