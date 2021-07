Per questi segni zodiacali l’amore va in vacanza, o meglio, scappa a gambe elevate: ecco i più sfortunati di tutti in ambito amoroso

Numerosi fattori entrano in gioco quando si parla di relazioni amorose: la fiducia, la chimica, la fedeltà, la passione. Se per alcune persone incontrare l’amore è anche una questione di fortuna e di circostanze che si allineano, per altre non è così. Anzi. In ambito amoroso questi segni zodiacali sembrano colpiti da una sfortuna che non li permette di viversi con serenità un rapporto, che finisce puntualmente in malo modo. In particolare scopriamo quali segni sembrano avere non avere Cupido a proprio favore in quest’ultimo periodo.

I segni zodiacali più sfortunati in amore

Tra i segni zodiacali che più risultano sfortunati in amore troviamo l’Ariete che collezionerà delusioni su delusioni. Si tratta di un segno caparbio e deciso, che sa quello che vuole e preferisce troncare un rapporto piuttosto che portarlo avanti inutilmente. Sembra non riuscire mai a trovare una persona in grado di stargli accanto, qualcuno che vada a migliorare la propria vita e non a complicarla.

Segue anche la Bilancia che molto spesso si ritrova confusa rispetto a quello che desidera davvero. Questo la porta a fare scelte affrettate o ad accontentarsi, finendo per vivere rapporti infelici. Per questo motivo si tratta di un segno che avrebbe bisogno di chiarirsi le idee prima di buttarsi a capofitto in una relazione, altrimenti finirà puntualmente come tutte le altre.

Anche il Leone risulta sfortunato in amore ma questo accade più per la sua incapacità a lasciare andare le cose passate. O meglio, le persone. Troppo spesso finisce per non riuscire a dimenticare ciò che ha lasciato indietro, per sua volontà o no, e con questa mentalità non farà altro che lasciarsi avvicinare per il puro gusto di farlo. Senza un reale interesse puntualmente andrà a creare rapporti squilibrati e che portano a incomprensioni. La colpa non è quindi solamente del destino ma andrebbe ricercata anche nel proprio essere.

Altro discorso complesso per la Vergine che non riesce mai a trovare pace in amore. Questo perché è alla continua ricerca di qualcosa -o qualcuno- che forse non esiste. Tra due persone può nascere un ottimo feeling e ci si può incastrare alla perfezione, ma bisognerebbe fare attenzione alle alte aspettative che si ripongono negli altri. In particolare questo segno, che spicca per la sua rinomata mania del controllo, vorrebbe trovare una persona ideale da avere accanto. Un desiderio spesso utopico poiché la perfezione non esiste.

Infine troviamo il Sagittario che si ritiene piuttosto sfortunato in ambito amoroso. La verità è che ripone poca attenzione nella costruzione di rapporti solidi, costantemente occupato con il lavoro e tutto ciò che gli accade. In questo modo finirà per affiancarsi ad alcune persone solo per non sentirsi totalmente solo, ma senza un reale interesse di fondo. La ricetta perfetta per un fallimento.