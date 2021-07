Aka7even dopo “Amici”, il suo futuro è già scritto: progetti incredibili

Aka7even, l’allievo di “Amici” ha le idee chiare su cosa voglia per il suo futuro. Quello che l’aspetta è scoppiettante

È stato uno degli allievi più attenzionati e seguiti di “Amici”, il talent di Maria De Filippi che da anni appassiona giovani e meno giovani su Canale 5. Uno dei cantanti più acclamati dal pubblico e che con le sue canzoni sta facendo ballare in questa calda estate 2021.

Si tratta di Aka7even, all’anagrafe Luca Marzano che ha incuriosito il pubblico anche per la sua storia, poi finita, con Martina Miliddi, altra allieva della celebre scuola di Mediaset.

Il talent è finito da un po’ ed i fan si chiedono quali saranno i progetti per il giovane e promettente cantante. Proprio lui li ha raccontati nel talk “Programma” condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti, su FqMagazine de Il Fatto quotidiano. Il giovane ha le idee chiare e quello che gli aspetta è scoppiettante.

Aka7even, ecco cosa farà nel prossimo futuro

Ha le idee chiare sui progetti futuri Aka7even. Innanzitutto tra qualche mese partirà il suo tour che lo vedrà esibirsi dal vivo ed incontrare tutti i suoi fan. Si dice emozionato il giovane: “Voglio viverlo il palco – ha ammesso – Aspettare i live è un po’ ansioso” avendo tutto l’appoggio della sua famiglia e dei suoi fratelli che, tranne uno, sono tutti cantanti. Soddisfatti e increduli di quello che gli sta accadendo.

Per il futuro, l’ex allievo di Anna Pettinelli non ha escluso la partecipazione a Sanremo. Per il momento ha specificato che non è nei suoi programmi ma, “se dovessimo trovare il pezzo giusto – ha detto – magari chissà. Ci vado da solo. Penso sia giusto da solista il primo anno”.

Per il suo futuro prossimo, Aka7even infatti vuole andare via dal nostro Paese e provare a scrivere canzoni all’estero. Un progetto che conta di realizzare appena sarà più libero dagli impegni: “Voglio approfittarne perché ho voglia di accumulare”.

Come nascono le sue canzoni? Da quello che dice e vive quotidianamente ha spiegato.