Alessandra Amoroso in penombra senza vestiti. Il web impazza FOTO

La cantante salentina manda letteralmente in tilt Instagram. Uno scatto che il pubblico non si aspettava e che regala un ‘sorriso grande’.

Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof)

Alessandra Amoroso è ormai una delle cantanti italiane di maggiore successo. Dopo la sua vittoria al talent show di Maria De Filippi, nel lontano 2009 e a soli 23 anni, oggi l’artista salentina ha spiccato il volo ottenendo sempre più consensi da parte di pubblico e critica.

Con il passare degli anni Alessandra non ha solamente entusiasmato i suoi fans per il suo indiscutibile talento ma anche per il suo fascino.

Sempre attenta alla linea, sfoggia un fisico scultoreo che appare sempre più tonico e in forma.

Da poco tempo è tornata single, dopo la fine della sua relazione con Stefano Settepani, e oggi sembrerebbe non ci sia nessuno a fa battere il cuore della bella cantante se non l’amore per le sue nipotine e la sua famiglia.

Alessandra vive a Roma, ormai da diversi anni, ma appena può si ritaglia del tempo per tornare nella sua amatissima Puglia dove si trovano la sua famiglia e gli amici di sempre.

Una stories senza vestiti

In questo scatto la beniamina della sua ‘Big family’, ha fatto impazzire i followers.

Si trova in vacanza e si è lasciata immortalare in penombra davanti alla finestra che affaccia sul mare.

E’ impossibile percepire da questo scatto il bikini che indossa dato che l’unica cosa che risalta all’occhio, anche dei più attenti, sono le sue forme perfette.

Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof)

Alessandra nonostante sia schiva e riservata non riesce proprio a imprigionare il suo fascino incredibile.