Allenamento del giorno: total body con Francesca Brandina – VIDEO

Tornano gli allenamenti con Francesca Brandina, la fitness influencer ha sfoggiato un nuovo circuito total body, di cosa si tratta

L’estate è arrivata e la prova costume è ormai andata. Nessuno però deve sentirsi a disagio, ognuno ha fatto quello che credeva necessario e in ogni caso c’è sempre tempo per recuperare.

Nonostante il caldo, non si dovrebbe mai rinunciare a una dose di allenamento giornaliera affinché il fisico si mantenga in forma. Un circuito e una sana alimentazione è tutto quello che ci vuole per affrontare al meglio le alte temperature.

Francesca Brandina l’influencer del fitness più in voga del momento ha già preparato un workout.

Total body, l’allenamento di Francesca Brandina

Quello di oggi è un allenamento semplice che consiste nell’attivazione di tutti i muscoli del corpo. E’ un circuito di circa trenta minuti da fare ovunque. Pronti? Iniziamo:

10+10 passi a granchio (banded crab walk)

10+10 banded plank + leg raise

20 banded plank jacks

10+10 banded plank + opposite arm/leg

10 sways squat

10 banded half burpees

10+10 banded plank jacks + shoulder taps

10+10 glute pulse + 5” isometria + 10” pulse

Il circuito completo prevede tre round e tra un giro e l’altro un minuto di riposo. Come sempre prima di iniziare non dimenticatevi di riscaldarvi con salti, corsa leggera, camminata veloce o burpees per dieci minuti. Una volta terminato il workout, invece, dedicatevi allo stretching anche quello fondamentale per l’allungamento e il benessere dei muscoli.

Francesca Brandina continuerà a postare allenamenti da fare in casa, a corpo libero o con leggeri pesetti. I follower sono cresciuti a vista d’occhio.

Oltre all’allenamento è fondamentale accostare una sana alimentazione ricca di proteine, fibre e carboidrati. Se ancora non avete iniziato non perdete altro tempo. Fare sport è importantissimo e salutare per l’intero organismo. Una volta cominciato non potrete più farne a meno.