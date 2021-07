“Splendore”. Angelica Massera esplosiva in piscina. Altri colleghi insieme a lei – FOTO

Angelica Massera e altri colleghi YouTubers, blogger e personaggi del web sono stati impegnati in un mega progetto che li ha visti tutti coinvolti. Si lavora anche in una location fantastica

Angelica Massera deve la sua incredibile popolarità grazie all'”arruolamento” tra le fila degli inviati del popolare tg satirico “Striscia la notizia”.

L’attrice romana, classe 1985, ha però alle sue spalle un folto curriculum e una gavetta di tutto rispetto. Ha esordito, infatti, con il padre della televisione italiana, il mitico Pippo Baudo, durante la trasmissione “Sabato italiano”, in onda su Rai1 nel 2005.

Successivamente ha lavorato a fianco di altri grandi personaggi di spicco dello spettacolo nostrano, da Paolo Bonolis ad Al Bano ma ancheMax Tortora, Maurizio Mattioli e Stefano Fresi.

Ha sentito crescere dentro di sè il fuoco sacro dell’arte fin dalla più tenera età, aveva solo 6 anni quando il padre la introdusse inizialmente nel mondo della musica. Ha una formazione solida, composta dagli studi di chitarra classica e canto, proseguendo poi con la recitazione insieme al maestro Saverio Deodato Dionisi, immergendosi nel metodo Maisner e Stanivslasky.

Il web le ha regalato grandissime soddisfazioni; la sue serie #vitadamamma in cui si barcamena del ruolo della neogenitrice trentenne alle prese con i problemi che la sua nuova condizione le propone, l’ha resa un volto conosciutissimo delle nuova piattaforme di comunicazione.

Angelica Massera: un progetto straordinario con colleghi del web

Seguita da circa 340mila follower su Instagram, Angelica Massera condivide sul popolare social network delle immagini suggestive in un luogo paradisiaco.

La troviamo, infatti, in splendida forma avvolta in un costume intero color senape che fa risaltare le sue curve sinuose. Bellissima, immersa nella piscina di Villa Petriolo, tra le colline di Cerreto Guidi, in Toscana.

Come mai la bella influencer e attrice si trovava là? Scrive in didascalia: “Non è come sembra. Stiamo lavorando!”.

Ebbene, è proprio così. Angelica Massera condivide le foto di un pranzo luculliano insieme a illustri colleghi, facilmente riconoscibili, che si trovano nella medesima location per un progetto che stanno portando avanti insieme. Si tratta dei simpaticissimi ragazzi del collettivo Casa Surace, Raissa Russi, Momo Bayed, I Badaboom, la coppia de Il Matricomio e Nimi Abdoulaye.

Cosa ci fanno tutti insieme. La stessa Massera annuncia nelle Stories: “Siamo uniti per un’attività che coinvolge la onlus Save The Planet. Il progetto uscirà tra settembre e ottobre. Abbiamo lavorato in paradiso”.