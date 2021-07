Spiazza a dismisura la decisione di Milly Carlucci sulla strada da intraprendere riguardo alle new entry nel cast per la prossima edizione di “Ballando con le Stelle”.

A partire dal prossimo sabato 16 ottobre riprenderà, dopo una lunga attesa, l’amata trasmissione condotta da Milly Carlucci. La nuova edizione di “Ballando con le Stelle“, che andrà in onda come da routine sul primo canale Rai, porterà con sé questa volta una saliente novità. A presiedere ufficialmente nel nuovo palinsesto vi sarà un personaggio alquanto noto ai telespettatori della penisola italiana.

Infatti, suddetta new entry, la quale si è appena dichiara ben pronta a prender parte al cast della stagione 2021, ha già partecipato con incredibile successo ad un altro ambito programma d’intrattenimento firmato storicamente dalla rete Mediaset. Si tratta di un’ex fondamentale e carismatica presenza di “Uomini e Donne“.

“Ballando con le Stelle”, Arrivano conferme: Milly Carlucci ha deciso cosa fare

Affermata modella, celebre influencer e nonché apprezzata dal grande pubblico come ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”, la bellissima ventiseienne bolognese, Beatrice Valli, si è dichiarata nelle ultime ore ufficialmente pronta a presiedere alla tanto acclamata sfida di ballo, tutto italiana, guidata dalla Carlucci.

“Mi piacerebbe tanto partecipare a Ballando con le Stelle 2021“, ha ammesso la modella ed ex corteggiatrice alle pagine del settimanale edito da Cairo Editore, “Nuovo“. Non dimenticando al contempo di affermare quanto lei stessa abbia una totale ammirazione per la splendida padrona di casa. “Milly Carlucci è una donna magnifica“, ha infine concluso nella sua più recente intervista. Adesso, stando soprattutto a quanto dichiarato dalla carismatica influencer al settimanale, non resterebbe che attendere anche l’ufficiale conferma della conduttrice sulmonese.

Nel frattempo, mentre Beatrice suole mostrarsi in ottima forma attraverso le pubblicazioni del suo profilo Instagram, dedicandosi di tanto in tanto ad alcuni allenamenti preparatori, i suoi ammiratori pare che abbiano già iniziato ad incrociare per lei le dita. “Chissà“: come andrà a finire.