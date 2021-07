La regina della tv si trova in Toscana per godersi la sua estate ma i fan non mancano mai di prenderla d’assalto ad ogni foto pubblicata sui social.

Barbara D’Urso sta seguendo con grande passione l’entusiasmante percorso della Nazionale italiana di calcio in questi Europei 2021.

La conduttrice sui social ha mostrato un tifo sfrenato da quando i giocatori hanno calcato il campo del primo match, sui social si è data da fare con moltissimi post soprattutto su Twitter dove ha scrupolosamente commentato ogni fase di gioco.

La D’Urso proprio in questi giorni si sta rilassando nella sua splendida villa a Capalbio, in provincia di Grosseto. La conduttrice non smette mai di mostrarsi al massimo della sua forma fisica che coltiva con allenamenti quotidiani e dieta bilanciata.

Anche l’ultima foto postata la mostra al massimo della sua bellezza, peccato che i fan l’abbiano presa d’assalto pure in questa occasione.

Barbara D’Urso non ha tregua, gli haters la perseguitano

La conduttrice cammina in spiaggia sfoderando dei micro shorts di jeans che mettono in risalto le sue gambe longilinee e sinuose, allungate anche dalle espadrillas color carne intrecciate sulle caviglie e slanciate nel tacco.

Se c’è qualcuno che la premia con un commento cordiale – “Ciao Barbara è sempre bello vederti mi manchi tantissimo ma ti aspetto a settembre buone vacanze ti mando un saluto col ❤️” – sono invece decine quelli che l’attaccano brutalmente.

“Come mai così coperta? 😂”, “Leggevo che pure Selvaggia Lucarelli ti ha asfaltato per le tue dichiarazioni 👏👏👏ha usato il termine vergogna 😃salutama a sorrata”, “Vergogna pensi solo a fare le sfilate su Instagram”.

E ancora: “Lunedì abbiamo perso la signora della tv…❤🌷 tu da lei non hai preso niente…sempre più ridicola”, “Incommentabile”. Chissà se anche stavolta Barbara resterà impassibile ai commenti oppure reagirà rispondendo alle accuse ricevute.