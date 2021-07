“Beautiful”, anticipazioni puntata 9 luglio: la missione di salvataggio

Beautiful, anticipazioni 9 luglio: dopo aver scoperto dove si trova Ridge, Brooke escogita un modo per riportarlo indietro.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Flo insistere con Wyatt affinché faccia ricoverare Sally in una struttura apposita, piuttosto che ospitarla a casa sua. La Fulton ha l’impressione che la Spectra le stia nascondendo qualcosa e vuole che il fidanzato tagli i ponti con lei. Parallelamente, Sally spiega alla dottoressa Escobar di non poter lasciare la città prima di aver riconquistato Wyatt. Le due donne devono trovare un modo per far sì che Sally ne esca pulita e che lo Spencer non venga a conoscenza del loro piano. Intanto, a casa Forrester, Brooke cerca di capire dove si trova Ridge.

Leggi anche -> Green pass, cosa devono fare i vaccinati se non è ancora arrivato

Beautiful, anticipazioni 9 luglio: Flo convince Wyatt

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA (@bold_and_beautiful_italia)

Leggi anche -> “Un Posto al Sole”, anticipazioni 8 luglio: Serena in preda alla sofferenza

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che, nonostante la reticenza di Quinn, Brooke scopre che Ridge si trova a Las Vegas con Shauna. La Logan impazzirà e manderà immediatamente un pilota a recuperare il marito, mentre la Fuller si dirà molto soddisfatta di come stanno andando le cose. Nel frattempo, a Las Vegas, Ridge e Shauna si baceranno sotto le luci di una chiesa. Cosa è successo tra i due?

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Flo riuscirà a convincere Wyatt ad allontanare Sally da casa. Per la Fulton è importante che la stilista sia curata in una struttura apposita, lavorando sulla sua salute piuttosto che sul rapporto con lo Spencer. Sally non potrà più giocare la carta del ricatto morale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA (@bold_and_beautiful_italia)

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, venerdì 8 luglio, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione.