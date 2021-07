“Brave and Beautiful” anticipazioni 9 luglio: Cesur ospite a casa di Tashin

Arriva su Canale Cinque la nuova serie “Brave and beautiful”, che andrà in onda ogni pomeriggio al posto di “Mr Wrong” che si sposta in prima serata per gli ultimi episodi

Siamo arrivati già alla quinta puntata di Brave and Beautiful, la serie turca cominciata solo questa settimana e che ha già conquistato il cuore dei telespettatori. Nel prossimo episodio assisteremo a qualcosa di assolutamente inaspettato: dopo l’incendio che ha bruciato la casa di Cesur, quest’ultimo è ospite di Tashin. Certo, è anche giusto che sia così perché Cesur ha praticamente rischiato la sua vita per salvare quella di Tashin, davanti agli occhi spaventati ed esterrefatti di sua figlia.

Brave and Beautiful, anticipazioni della prossima puntata

Suhan, intanto, si reca alla fabbrica di suo padre e qui scopre che tutti gli operai sono in sciopero perché credono che sia stato lui ad appiccare l’incendio alla casa di Cesur. La figlia del loro capo dovrà fare del suo meglio per convincere loro che Tashin non ha niente a che fare con questo, che ha rischiato la sua stessa vita stando lì e che Cesur alla fine lo ha anche salvato. Riuscirà a convincere gli operai a tornare a lavorare o farà un buco nell’acqua? Nel frattempo, giunta la sera, Tashin, Suhan e Cesur si ritrovano a cena e qui il capo famiglia comincia a raccontare le sue avventure. Una in particolare, Cesur la conosce molto bene e deve fare del suo meglio per non darlo a vedere, perché riguarda proprio suo padre.

Solo un pensiero lo consola, ovvero quello che riuscirà a conquistare ciò che Tashin ha di più caro: sua figlia.