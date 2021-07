“Semplicemente fantastica”, Caterina Balivo è un’esplosione di sensualità: che gambe – FOTO

Caterina Balivo ha pubblicato una serie di foto e un video mentre è in vacanza a Capri ed è vicino ai Faraglioni della nota e lussuosa isola dello splendido Golfo di Napoli

La bellissima e bravissima conduttrice di tanti programmi della Rai Caterina Balivo è in vacanza a Capri, come i suoi follower hanno notato dalle foto pubblicate su Instagram negli ultimi giorni. Tra mare, sole e passeggiate nei sentieri dell’isola del meraviglioso Golfo di Napoli. Negli ultimi scatti e nel video pubblicati pochi minuti fa la presentatrice di “Vieni da me” ha immortalato se stessa e lo splendido panorama del mare e dei Faraglioni della location caprese.

Nel video che ha postato invece riprende solo le sue bellissime e tornite gambe mentre sale delle scale e infatti, come didascalia che accompagna la foto, ha scritto: “Una bella camminata ci sta non si può solo mangiare”.

Con la frase al margine dei suoi scatti, Caterina Balivo si riferisce al fatto che c’è bisogno anche di esercizio fisico anche in vacanza per mantenersi in forma e appunto, non è concesso solo abbuffarsi di cibo seppur di ottima qualità come quello che si consuma nell’isola napoletana.

Tanti i commenti arrivati già a valanga sotto al suo post su Instagram, come quello di un utente che scrive: “Semplicemente fantastica“, una dedica molto sentita per il suo fan innamorato pazzo di lei. In poco più di 20 minuti, la Balivo ha già collezionato 4 mila cuoricini di gradimento e oltre 80 commenti. Un record assoluto per la conduttrice tanto amata dal pubblico del piccolo schermo.

La nota presentatrice nonché giudice dell’ultima edizione de “Il cantante mascherato“, show musicale condotto da Milly Carlucci, si sta godendo il meritato relax in una terra d’incanto, che già conosceva bene visto le sue origini napoletane. In questi giorni è in dolce compagnia di suo marito, Guido Maria Brera, come si può vedere da una foto pubblicata su Instagram tre giorni fa.