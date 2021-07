Cecilia Rodriguez, l’annuncio su Instagram che getta i fan in trepidazione. La showgirl in uno scatto enigmatico condivide le anticipazioni: strepitosa

Ciclone di energia, simpatia e sensualità, Cecilia Rodriguez conferma la sua posizione tra le showgirl più apprezzate dello spettacolo ad ogni apparizione di più. Vera regina di Instagram, con 4,4 milioni di followers, si fa amare anche dai telespettatori, come nell’ultima partecipazione da ospite all'”Isola dei Famosi“, per un incontro con il compagno Ignazio Moser, naufrago dell’ultima edizione.

In un saluto che ha attirato molta attenzione dal gossip, per via di una proposta di matrimonio indotta dal programma, con un anello di fidanzamento nascosto nella sabbia, che non ha influenzato la scelta del ciclista, il quale non ha richiesto la mano della sua partner. Seppur priva del tipico romanticismo, l’opportunità rifiutata da parte degli innamorati aveva scatenato qualche dubbio tra i fan.

Del tutto sfatati con gli ultimi scatti pubblicati della loro fuga d’amore all’Isola di Panarea, per l’esplosività della loro intesa, esibita in scatti di fuoco. Ma l’ultimo post ha gettato letteralmente gli utenti in totale trepidazione, con l’annuncio che ha destabilizzato il web.

Cecilia Rodriguez, importante annuncio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

Scoppia l’amore tra Cecilia Rodriguz e Ignazio Moser in vacanza all’Isola di Panarea, dove sfoggiano tutta la loro felicità e complicità di coppia. Attrazione, benessere e divertimento, gli ingredienti principali per un sentimento perfetto e una relazione duratura sono suggeriti proprio dai loro post.

E dopo aver superato il successo del famosissimo scatto di Diletta Leotta e Can Yaman, con una proposta simile e altrettanto esplosiva, la showgirl supera ancora di più il livello di attenzione catturata, con un primo piano che stende gli utenti di Instagram. L’annuncio prepara già il terreno alla notizia più attesa: “Stiamo facendo una cosa fighissima, ….. appena potrò, vi racconto tutto“. I fan non stanno più nella pelle: “Whattttt?“, “Sarà qualcosa di bellissimo come te“, “Grazie, sarà un piacere“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

Le anticipazioni non rivelano nulla, se non la magnifica sostanza del contenuto e la sua strepitosa e inarrivabile bellezza. La frangia sottolinea i lineamenti perfetti della modella, che riesce a essere seducente anche in un profilo rubato velocemente allo specchio.