“Sirena mood”, Claudia Ruggeri senza veli sugli scogli: atomica – FOTO

Claudia Ruggeri ha condiviso una foto spettacolare in cui è sugli scogli al mare e indossa soltanto la parte di sotto del costume: bellezza atomica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

In versione sirena Claudia Ruggeri è ancora più bella. I fan che seguono “Avanti un altro” sono di solito abituati a vederla vestita con abitini sgargianti per l’occasione ma lei propone anche pose e “mise” dove l’abbigliamento non è essenziale o almeno non del tutto. Come nell’ultima foto pubblicata al mare sugli scogli: il panorama è mozzafiato dietro di lei ma i follower notano soltanto la protagonista dello scatto e la incitano a scoprirsi ancora di più. Dato che la bella “Bonas” si copre la parte superiore.

Qualcuno ha scritto che è inutile scattarsi una foto senza pezzo di sopra del bikini se poi con le braccia si copre proprio il lato a. Lei non ha risposto a queste provocazioni e intanto i suoi seguaci sognano di vederla senza veli.

Claudia Ruggeri, lo scatto illegale senza veli sugli scogli

