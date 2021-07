Covid-19, l’allarme dell’Oms: “Per frenare la pandemia i vaccini non bastano”

L’Oms ha lanciato un messaggio d’allarme ai Governi, relativamente ai vaccini contro il Covid-19: le ultime indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

“Supporre che il tasso di infezione non aumenterà grazie ai soli vaccini è un errore“, questo quanto dichiarato dall’Organizzazione mondiale della sanità che mette in allarme in Governi di tutto il Pianeta. La sola somministrazione di dosi -se accompagnata da un eccessivo allentamento delle misure di prevenzione-non basterà a debellare il virus.

Un appello quello lanciato dall’Oms che invita a mantenere alta l’attenzione e non lasciarsi andare a facilonerie di sorta.

Covid-19, l’allarme dell’Oms sui vaccini: “Da soli non sono sufficienti per far cessare la pandemia”

Sarebbe un errore ritenere che esclusivamente con i vaccini questa pandemia rimarrà solo un brutto ricordo. Le somministrazioni vanno accompagnate a misure restrittive.

Questo il messaggio che suona più come una raccomandazione lanciata dall’Oms ai vari Governi. Stando a quanto riportato dalla redazione di TgCom24, l’Organizzazione ha invitato alla prudenza. Non è questo il momento di abbandonare le misure di prevenzione, diversamente si patiranno gravi conseguenze.

Un’affermazione che nasce anche alla luce della diffusione della variante Delta orami giunta in oltre 100 Paesi del Mondo. Una mutazione del virus più aggressiva e contagiosa destinata con ogni probabilità a divenire dominante nel prossimo futuro.

È questa la circostanza che adesso più preoccupa. Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore dell’Oms ha voluto ricordare il numero complessivo di vittime mietute dal Covid-19 il quale per giunta potrebbe essere ben più alto dei numeri ufficiali.

Bisogna, quindi, fare tutto il possibile affinché venga posto un freno a questa pandemia. Eppure il quadro sembrerebbe mostrare tutt’altro. In Giappone, ad esempio, è stato lanciato un nuovo allarme che ovviamente ha messo in tensione il Governo. Soprattutto in vista dei giochi olimpici di prossimo svolgimento.

Decisioni urgenti e ponderate dovranno essere assunte soprattutto in merito al numero di persone che potranno prendere parte agli eventi.



Un quadro ben diverso rispetto a quello di Euro 2020, dove in alcune nazioni gli stadi sono stati riempiti ad altissime percentuali destando non poche preoccupazioni. In particolare per quanto riguarda i match in Gran Bretagna, dove la variante Delta avrebbe ormai preso ampiamente piede.