“Meraviglia di donna”, Eleonora Pedron selfie bollente in costumino: fisico statuario, monumentale – FOTO

L’attrice e showgirl, Eleonora Pedron cancella ogni dubbio dalla testa dei fan e li fulmina con un selfie da incanto puro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron)

Un “sole a… tratti” evidenzia una bellezza fantastica e celebrativa come quella di Eleonora Pedron. L’attrice dalle mille avventure in tv, sul piccolo schermo ha fatto il pieno di likes in corrispondenza dell’ultima foto, targata Instagram.

Grazie allo stile, l’eleganza e la delicatezza che la contraddistinguono, Miss Pedron è riuscita ad entrare nei cuori di moltissimi appassionati, in poco tempo. Amante indiscussa dei viaggi, alla showgirl piace sognare anche con la mente, per una vita condita da soli successi.

Diversi i cast cinematografici a cui ha preso parte durante la carriera: da “Vita Smeralda” a “Il seme della discordia“, soltanto per citarne alcuni. Ad entusiasmare ancor più le sue giornate è il rapporto con l’attore, protagonista di numerose fiction Rai, Fabio Troiano, i cui scatti insieme ricorrono spesso nelle foto sul web

LEGGI ANCHE —–> Elodie, scollatura da urlo e c’è pure la farfallina, bellissima – FOTO

Eleonora Pedron esce allo scoperto con un selfie allo specchio da urlo

PER VEDERE LA FOTO DI ELEONORA PEDRON, VAI SU SUCCESSIVO