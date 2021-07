“Ti sta bene tutto”, Elisabetta Gregoraci, il bikini è estremamente afrodisiaco, da impazzire – FOTO

Elisabetta Gregoraci festeggia i 75 anni del bikini: nella copertina dell’ultimo numero di “Gente”, l’ex gieffina sfodera tutte le sue armi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Elisabetta Gregoraci ha da poco concluso l’esperienza di “Battiti Live“, la kermesse canora itinerante che, distribuita tramite radio, sarà a breve trasmessa in chiaro su Italia 1. L’ex gieffina, al timone della gara, ha calcato il palco assieme ad Alan Palmieri e a Mariasole Pollio, dimostrando per l’ennesima volta le proprie indiscusse qualità.

La showgirl, sull’onda del successo scatenatosi grazie al “Grande Fratello Vip”, sta raccogliendo sempre più consensi. I suoi scatti da urlo ricevono quotidianamente migliaia di likes e commenti di apprezzamento, tramite cui i fan cercano di far arrivare ad Elisabetta il loro sostengo. Le ultime foto, in particolare, hanno scatenato il panico sui social: la Gregoraci, che ha festeggiato i 75 anni del bikini, non poteva essere più sensuale di così.

NON PERDERTI ANCHE —> “Hai fatto un’opera d’arte”, l’ultima FOTO di Laura Chiatti scatena il panico sul web. Trionfo d’amore

Elisabetta Gregoraci, il bikini è estremamente afrodisiaco, da impazzire – FOTO

Per vederla, vai su Successivo