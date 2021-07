Elodie, scollatura da urlo e c’è pure la farfallina, bellissima – FOTO

La cantante, Elodie mostra il lato più segreto del suo repertorio. Scollatura al top, ma c’è un dettaglio entusiasmante che non sfugge…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

Non ci sono aggettivi per descrivere una bellezza così delicata e spaziale come quella di Elodie. E’ bastato un singolo scatto per mandare in tilt i progetti di giornata dei fan e tornare a far rumore, come nelle occasioni in tv, dinanzi al piccolo schermo.

L’ex allieva di “Amici” di Maria De Filippi si è superata con uno scatto sublime che lascia tutti con il fiato sospeso. Protagonista dell’ultimo Sanremo 2021, in qualità di co-conduttrice, Elodie non ha conosciuto rivali, nonostante la sua sorprendente assenza dalla lista dei cantanti della kermesse.

L’artista ha conquistato tutti in pochissimo tempo. Dapprima con una voce sublime e profonda, poi con una bellezza raggiante, venuta fuori con il tempo. I fan naturalmente sono rimasti di stucco dalle performances visive di Elodie sul palcoscenico dell’Ariston, mentre lei appariva in forma strepitosa e con un fisico, simile a quello di una silhouette

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Alberto Matano è stato colpito da Cupido. Il suo cuore batte solo per lei

Elodie riscrive la storia con una scollatura pazzesca e quel dettaglio…

PER VEDERE LA FOTO DI ELODIE, VAI SU SUCCESSIVO