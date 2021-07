“La grande bellezza”, Emma Marrone il tuffo al mare che strega i fan – FOTO

Emma Marrone ha condiviso alcune foto e un video su Instagram mentre è al mare e si gode il meritato relax: una sirena

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

La cantante Emma Marrone ha stregato i suoi tantissimi follower con ben sei foto e un video incantevoli. Nel primo scatto appare il suo bellissimo viso baciato dal sole rivolto proprio verso l’alto con i capelli bagnati che le scendono sulla parte destra del suo meraviglioso profilo. Gli occhi sono chiusi a godersi ancora di più questo magico momento di relax e divertimento al mare di qualche località di vacanze italiana.

Nella seconda immagine si può apprezzare proprio la location: un mare cristallino e trasparente colorato di azzurro e una costa rocciosa mentre si vedono altre persone in spiaggia che si godono queste meravigliose acque.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Sirena mood”;, Claudia Ruggeri senza veli sugli scogli: atomica – FOTO

Emma Marrone al mare: tra tuffi e stupendi paesaggi estivi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “A me basti solo te”, Selvaggia Roma il décolleté esplode: la FOTO illegale

La bellissima interprete della nota “Amami” e della recente “Pezzo di cuore” (canzone cantata insieme ad Alessandra Amoroso) si è anche mostrata in un video che i suoi fan hanno apprezzato molto, soprattutto per lo stile in cui si butta in acqua, un tuffo davvero ben riuscito. In questa clip infatti Emma si getta a mare e dopo è così felice che ride di gusto alla videocamera urlando un “ciaooo”.

Molti utenti hanno scritto che il suo relax e divertimento sono ben meritati dopo un anno di lavoro e nuovi brani usciti da poco come il singolo “Che sogno incredibile“, cantato insieme a Loredana Bertè, che, dopo poco tempo dalla sua pubblicazione, ha già ottenuto ben oltre il milione e mezzo di ascolti su Spotify.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

Una cantante davvero in gamba e di successo che adesso sta trascorrendo qualche giorno al mare, rilassandosi completamente e divertendosi di gusto. Uno dei suoi seguaci particolarmente innamorato di lei le ha scritto semplicemente: “La grande bellezza“, parole che farebbero piacere a chiunque.