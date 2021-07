“Fabulous” Valentina Muntoni e un bikini da brividi: da non perdere – FOTO

Valentina Muntoni e la sua nuova foto su Instagram. La proposta blocca completamente il web: commenti internazionali

Molti ancora in Italia non la conoscono, ma lei è una delle donne più conosciute e apprezzate all’estero. Una ragazza che è partita dall’Italia e ha conquistato mezza Europa con la sua proposta di moda e stile.

Si tratta di Valentina Muntoni che insieme a Stephanie Cara Bennett, amiche e da diverso tempo anche socie, hanno fondato il brand di moda amato dalle celebs, si tratta di Rat & Boa.

Delle loro proposte se ne è innamorata Kylie Jenner come anche Elsa Hosk, Camila Morrone e Rosie Huntington-Whiteley.

Valentina Muntoni, una dea in spiaggia: fisico top

Vacanze super hot per Valentina Muntoni, la giovane influencer e stilista che con i suoi capi ha conquistato le vip più conosciute al mondo. È lei la prima modella del suo marchio. Su Instagram con la calda stagione, la bella Valentina sfoggia diversi modelli dei suoi costumi e ogni nuova foto è un successo conclamato.

Quella di oggi è da brividi. Bikini nero ed un fisico che fa impallidire. Tutto così perfetto che si perdono le parole di fronte a tanta bellezza. Proposta contenuta, senza eccessi, ma lo scatto di oggi è davvero qualcosa da non perdere. Forme raffinate ed un addome che fa invidia. Anca leggermente alzata, slip che sale verso i fianchi, top che segna le forme del seno ed una camicia bianca che scende verso il lato sinistro.

Valentina sceglie di non farsi vedere in volto ma di puntare tutto sul suo lato migliore, il suo fisico da modella. Intravediamo i suoi capelli che scendono sulle spalle ma l’inquadratura parte dal collo in giù. Tre collanine che danno colore ed un primo piano in verticale che fa rimanere gli utenti del web di stucco.

In poco tempo fioccano i like che si rincorrono uno dietro l’altro. Oltre 8 mila in poche ore ed i commenti non sono da meno. Per lei che ha un pubblico internazionale non solo complimenti in lingua italiana ma apprezzamenti in inglese. Prima tra tutti: “Fabulous”.