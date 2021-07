Federica Sciarelli, la fine come il principio: spettatori allibiti

Federica Sciarelli ed il regalo più bello. Dopo ieri sera la sorpresa che nessuno si aspettava. Si festeggia

Federica Sciarelli amatissima dal suo pubblico. Con lei Rai 3 ha vissuto, al mercoledì sera, una stagione floridissima.

La storica trasmissione “Chi l’ha visto?”, dedicata agli scomparsi, appassiona gli spettatori di Rai 3. Tra i casi più noti e quelli di gente più comune, il pubblico segue assiduamente le indagini che il programma che la Sciarelli conduce da tantissimi anni, porta avanti.

Grande spazio al caso di Denise Pipitone, sulle giovani che in questi mesi si sono fatte avanti e hanno riacceso la speranza di mamma Piera Maggio, gli sviluppi e gli interrogatori della Procura di Marsala che ha riaperto le indagini.

E poi ancora la lente di ingrandimento sulla scomparsa di Saman Abbas, la ragazza pakistana sparita da circa due mesi in provincia di Reggio Emilia. Insomma una squadra che non si è mai fermata e che ieri ha chiuso una stagione ricchissima.

Federica Sciarelli, per lei il regalo più bello

Per Federica Sciarelli la fine di “Chi l’ha visto?” è stata come il principio: con il botto. Record di ascolti per la trasmissione di Rai 3 che ieri sera ha catturato l’attenzione di 1.510.000 spettatori con uno share del 7.4%.

Dopo la partita degli Europei di calcio tra Inghilterra-Danimarca che hanno disputato la semifinale, il programma dedicato agli scomparsi è stata la trasmissione più vista.

Un finale da incorniciare per Federica Sciarelli, che come aveva già annunciato tempo fa, mercoledì prossimo, 14 luglio, regalerà a tutti i telespettatori una bella sorpresa: una puntata speciale di ‘Chi l’ha visto?’ tutta dedicata alla scomparsa di Federica Farinella.

Per chi non lo ricorda si tratta della studentessa e modella scomparsa quasi 20 anni fa di cui sono stati trovati i resti, nella campagna astigiana, solo l’ottobre scorso.

La Sciarelli festeggia così una stagione memorabile che, forse anche con la complicità della pandemia, ha regalato al suo programma dei numeri pazzeschi.