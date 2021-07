“Per voi si è fermato il tempo”, Michelle Hunziker e Ilary Blasi in costume: una coppia bollente – FOTO

“Per voi si è fermato il tempo”: Michelle Hunziker e Ilary Blasi, in costume, formano una coppia bollente. I fan si scatenano sotto allo scatto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

Michelle Hunziker è uno dei pochi volti confermati dai palinsesti 2021-2022 di Mediaset. La conduttrice tornerà infatti al timone di “Striscia la Notizia“, alternandosi ad altre coppie di presentatori che come sempre si susseguiranno durante l’intera edizione. Una notizia che l’avrà sicuramente rincuorata, vista la sorte che è invece toccata ad altre sue colleghe.

Proprio quest’oggi, Michelle ha deciso di postare uno scatto realizzato in una location suggestiva. La conduttrice si trova infatti in Sardegna, e ne sta approfittando per godersi il mare assieme a degli amici davvero speciali. Immediatamente, sotto al post, sono apparsi una valanga di commenti, tra cui quelli di alcuni noti vip.

Michelle Hunziker e Ilary Blasi: in costume formano una coppia bollente – FOTO

