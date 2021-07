Festival di Cannes 2021, Jodie Foster riceve il premio alla carriera – FOTO

Jodie Foster ha ricevuto il premio alla carriera durante il Festival di Cannes 2021, consegnatole direttamente dalle mani di Pedro Almodovar

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Festival de Cannes (@festivaldecannes)

Il Festival di Cannes 2021 è iniziato qualche giorno fa nel pieno rispetto delle regole anti contagio da Covid-19, che purtroppo si devono ancora seguire dappertutto. Norme anti pandemia a parte, la kermesse cinematografica ha riservato grandissime sorprese e il 17 luglio prossimo saranno annunciati tutti i film vincitori oltre che i premi agli attori e attrici. Durante la giornata di ieri è stata premiata dal noto regista spagnolo Pedro Almodovar la grande attrice Jodie Foster per la carriera brillante svolta finora.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “La grande bellezza”, Emma Marrone il tuffo al mare che strega i fan – FOTO

Jodie Foster riceve la palma d’oro da Pedro Almodovar al Festival di Cannes 2021

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Festival de Cannes (@festivaldecannes)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Sirena mood”, Claudia Ruggeri senza veli sugli scogli: atomica – FOTO

“Con Jodie ci siamo incontrati per la prima volta alcuni anni fa poi nel 2019 ha avuto la gentilezza di presentare Dolor y Gloria a Los Angeles. Io l’ho scoperta ragazzina con ‘A donne con gli amici‘ (film del 1980 -ndr-), chi avrebbe detto che sarebbe diventate una donna e artista eccezionale”, con queste parole il regista cinematografico ha consegnato nelle mani della Foster l’importante riconoscimento alla carriera.

L’attrice ha ringraziato ed espresso la sua sul ritorno al cinema, passaggio necessario per tutti gli addetti ai lavori, artisti e lavoratori dello spettacolo: “Fa bene uscire di casa e molti tra noi hanno passato un anno in una bolla, isolati e altri si sono confrontati con la sofferenza. Dopo un anno così vi è mancato il cinema?“. Jodie Foster è stata la protagonista di una propria masterclass tenutasi ieri 7 luglio 2021, un incontro pubblico del Festival di Cannes, considerato una vera lezione di cinema tenuta da una delle sue più grandi protagoniste.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Festival de Cannes (@festivaldecannes)

Durante la kermesse cinematografica che ha luogo in Francia, la vincitrice della Palma d’oro alla carriera ha inoltre dichiarato: “Sono passati 45 anni dalla Palma d’oro per ‘Taxi driver’ e con grande amore accetto l’onore di questo premio, sono fiera di far parte di questa comunità e vi ringrazio dal profondo del cuore”.