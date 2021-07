“Ti sposerei o mia principessa”, Francesca Brambilla sul letto, in bikini micro, è lievitato tutto quì: da infarto – FOTO

Francesca Brambilla dà il via allo spettacolo di curve mozzafiato nel resort dei sogni. Così ti fa girare la testa: sensazionale.

La “Bona Sorte” di Avanti Un Altro coglie i fans alla sprovvista con una serie di scatti da far lievitare la temperatura, tutta in una volta.

Francesca Brambilla accontenta tutti e mette in mostra quasi tutte le caratteristiche più seducenti e roboanti del suo immenso repertorio di forme. Una costante ormai in tv come sul web e i social netowrk, Francesca ha fatto ancora rumore, alla sua maniera.

Semplicemente fantastica e irragiungibile dalla spietata concorrenza, la diva del quiz show di Paolo Bonolis trascorre la vacanza più bella, mai intercettata dagli occhi pieni di stupore e meraviglia dei suoi followers.

In attesa di tornare ad occupare i posti di comando in tv per una nuova, emozionante stagione in Mediaset, la superdiva bergamasca, con precedenti d’amore “bollenti” con i maggiori vip del tempo ha scelto di rilassarsi in un luogo di relax, paradisiaco

Francesca Brambilla, il sogno continua su Instagram: tra un po’ scoppia tutto

