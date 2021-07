“Love is in the Air” anticipazioni 9 luglio: anche Eda e Serkan… si sposano!

Continua la settimana per Love is in the Air. Le anticipazioni della prossima puntata ci rivela che Serkan ed Eda vogliono fermare il matrimonio di Selin

Domani finisce la settimana per Love is in the Air, e in questo ultimo episodio non mancheranno di certo i colpi di scena. Nell’ultima puntata andata in onda, Eda e Serkan hanno scoperto che Ferit e Selin hanno deciso di anticipare il matrimonio e questo rovina totalmente i loro piani. Eda e Serkan avevano ancora più di un mese di contratto davanti da affrontare, e adesso il loro finto fidanzamento potrebbe non servire più a niente.

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata della serie turca su Canale Cinque

Ferit e Selin, tra l’altro, hanno deciso di partire presto per impedire a Serkan di fermare questo matrimonio e di tornare a casa solo il giorno prima delle nozze. Eda e Serkan non sanno più cosa inventarsi, l’unica cosa che possono fare è consigliare a Selin di firmare un accordo prematrimoniale perché i due lavorano insieme e nel caso di una separazione. Selin non vede proprio motivo di fare una cosa del genere ed Eda e Serkan vogliono davvero convincerla a fare perlomeno questo, così Eda le dice che anche lei e Serkan hanno firmato un contratto per evitare proprio situazioni spiacevoli.

Selin non riesce a capire perché Eda e Serkan dovrebbero aver fatto una cosa del genere, Eda ancora una volta si è messa nei casini e adesso c’è solo un modo per spiegare tutto a Selin: inventa che stanno per sposarsi!