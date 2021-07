“Hai fatto un’opera d’arte”, l’ultima FOTO di Laura Chiatti scatena il panico sul web. Trionfo d’amore

Laura Chiatti scatena il panico sui social tramite l’ultimo post: la dedica alla persona più importante della sua vita

Laura Chiatti non è solamente un’attrice pluripremiata ed apprezzatissima nel mondo del cinema, ma anche una mamma affettuosa ed amorevole con i suoi due figli. La sua vita privata è sempre stata al centro del gossip e di speculazioni da parte dei media. Dopo le relazioni con Silvio Muccino e con Francesco Arca, col quale peraltro ha stretto un’importante amicizia, la modella ha trovato l’amore con Marco Bocci.

La coppia è convolata rapidamente a nozze nel 2014, con grande stupore da parte del pubblico. Nel 2015 è nato il primo figlio di Laura e Marco, Enea, che nel 2016 ha ricevuto il dono più bello che mamma e papà gli potessero fare: il fratellino Pablo. Proprio a quest’ultimo, la Chiatti ha dedicato un post strappalacrime che ha fatto commuovere tutti.

“Hai fatto un’opera d’arte”, l’ultima FOTO di Laura Chiatti scatena il panico sul web

In occasione del compleanno del secondogenito Pablo, Laura Chiatti ha pensato di condividere tramite i social tutto l’amore che prova per il figlio. “Amore mio, dentro quel tuo sguardo ci sono io, impaurito, tenero e buono, che nasconde la folle paura dell’abbandono..“, ha esordito l’attrice, palesando la forte somiglianza che la legherebbe a Pablo. Nello scatto, il piccolo fa la linguaccia alla mamma, mostrando con orgoglio i capelli tinti di verde e gli occhi castani, come quelli del papà Marco Bocci.

“Ho capito di esser stata da sempre la tua mamma… dalla prima ecografia, quando sentendo il battito del tuo cuore, dalla mia pancia non sei mai andato via“, ha proseguito l’attrice, che con le sue parole ha commosso i fan. “Buon compleanno amore della mia vita“, ha chiosato Laura, che sembra nutrire un sentimento di totale devozione nei confronti del piccolo.

I followers, di fronte al post strappalacrime, si sono letteralmente sciolti. “Hai fatto un’opera d’arte“, “Auguri piccolo grande uomo“, “Sono stupende le tue parole“: per la Chiatti e suo figlio è un vero e proprio trionfo d’amore.