Atleta salernitana, regina della scherma e anche dei social. Si divide tra due ambiti che per alcuni non possono coesistere ma non è affatto così. Parliamo di Antonella Fiordelisi, atleta e schermitrice professionista.

Da sempre appassionata allo sport, ha provato prima la pallavolo, poi la ginnastica artistica fino alla scherma che si concilia bene con il suo essere individualista. Cos’è per lei la scherma? “Una ragione di vita, mi ha insegnato a non mollare mai anche di fronte alle ingiustizie” ha detto a Gazzetta Active.

Ma oltre lo sport, Antonella è anche uno dei bellissimi volti di Instagram. Con oltre 1,2 milioni di follower si definisce “Model,Fencer,Influencer,Graduate”. La moda, infatti, è la sua seconda passione che concilia con lo sport con estrema naturalezza ha detto. “Sono le mie due passioni, anche se al riguardo ci sono ancora molti pregiudizi – ha detto – Secondo alcuni, chi fa sport non può postare foto in bikini…”.

E così tra sogni e ambizioni, successi, like, moda e follower che la amano alla follia, l’atleta salernitana ha costruito il suo successo, rimanendo pur sempre sé stessa.

Antonella Fiordelisi, la FOTO in bikini manda in escandescenza

