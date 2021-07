La bellissima Sarah Felberbaum incanta ancora con un carosello di foto direttamente dalla spiaggia, sensualità e tanto divertimento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sarah Felberbaum (@sarahfelberbaum)

La modella e attrice Sarah Frances Rose Felberbaum è ormai un volto molto noto al pubblico italiano. Negli anni tantissime le sue comparse nel piccolo schermo.

Ha condotto “Top of the Pops”, “Uno Mattina Estate”, ha recitato il ruolo di Agnese Ristori in “La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa”, ma anche nel film “Cardiofitness”, “Maschi contro femmine”, “Il principe abusivo” e molti altri.

Nata a Londra nel 1980, è però ufficialmente italiana soprattutto dopo essersi sposata con il calciatore Daniele De Rossi, dalla cui relazione sono nate le figlie Oliva Rose, nata nel 2014 e Noah nel 2016.

Sarah Felberbaum mostra il suo lato migliore, fan in delirio

