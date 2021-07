L’ex gieffina ha condiviso su Instagram uno scatto dove in primo piano c’è lei, intenta a fare shopping. Ma gli occhi cadono proprio lì…

Matilde Brandi ha pubblicato uno scatto apprezzatissimo dai suoi numerosissimi followers.

Sono 499 mila i seguaci della ballerina romana che ha fatto impazzire gli italiani. Il suo successo nasce negli anni ’90 quando esordisce come ballerina nella trasmissione ”Club ’92” con l’indimenticato Gigi Proietti.

Tra Mediaset e Rai ha trascorso gli anni più importanti della sua carriera sempre come ballerina di punta delle trasmissioni ma grazie alla sua disinvoltura e abilità a tenere il palco ha avuto ruoli anche come showgirl.

Personaggio completo e apprezzatissimo sia dal pubblico che dai protagonisti della tv di quegli anni come Renzo Arbore, Maurizio Costanzo, Pierfrancesco Pingitore che l’hanno scelta per affiancarli nei loro programmi di successo.

Di recente è tornata alla cronaca grazie alla sua partecipazione al “Grande Fratello Vip” dove ha fatto parlare di sé grazie al suo carattere tutto pepe.

Matilde Brandi e la sua dedica speciale…

In questo post si è mostrata in tutto il suo splendore mentre era intenta a fare shopping, Non è passata inosservata la t-shirt che indossava dedicata alla celebre cantante Laura Pausini, con annessa dedica nella didascalia del post: “E con me sempre Laura Pausini”.

Il commento della vincitrice dell’ultimo Golden Globe non si è fatto attendere e ha risposto alla sua amica scrivendo: “Tesoro”.

Tuttavia alcuni utenti le fanno notare che si è fatta fotografare davanti a Louis Vuitton con la borsa di Christian Dior. Che sia stato fatto di proposito?

Inutile dire che ha ricevuto migliaia di like e commenti che l’hanno inondata di affetto e apprezzamento per la sua bellezza infinita.