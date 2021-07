Selvaggia Lucarelli perde le staffe, la giornalista non riesce a trattenersi davanti a tanta ignoranza, ecco cosa l’ha così turbata

C’è chi la ama e chi la odia, Selvaggia Lucarelli si presenta da sempre come una giornalista e opinionista capace di giudicare qualsiasi cosa le capiti davanti. Non ha peli sulla lingua e quello che pensa diventa realtà.

Da tutti conosciuta per i suoi post sui social e per essere una dei giudici di “Ballando con le stelle“, la Lucarelli ha un cuore selvaggio e non ha tempo da perdere. E’ pronta a commentare, nel bene e nel male.

Selvaggia Lucarelli sbotta su Instagram, VIDEO sconvolgente

Da vera giornalista, Selvaggia Lucarelli ha un profilo Instagram ben diverso dagli stereotipi. Spuntano poche foto e video della donna ma tanti post riguardo a fatti ed eventi accaduti, tanto importanti da essere affrontati.

Tra questi l’ultimo video riporta alla luce una manifestazione di violenza nei confronti di un rider. L’evento brutale è accaduto a Cagliari, dove dopo la vittoria dell’Italia in semifinale molti giovani sono scesi in piazza per festeggiare.

Come sempre però, una cosa bella si è trasformata in un fatto da brividi e violento: un gruppo di ragazzi hanno preso a calci, senza motivo, un rider che si trovava in quella via.

“Festeggiare l’Italia prendendo a calci un rider. Succedeva a #Cagliari. E non aggiungo altro perché mi viene solo retorica aggressiva, che è superflua”.

Il video immediatamente è diventato virale. Molti follower hanno commentato l’atrocità, qualcuno affermando che bisognerebbe tornare in lockdown.

Il filmato di Lucarelli vuole essere una testimonianza dell’ennesimo evento di violenza che si manifesta spesso. Questa volta la giornalista si è fatta sentire per una giusta causa, così facendo potrebbe attirare l’attenzione di tante persone che per altri motivi si trovano a prendere le distanze dal suo personaggio.