Tik Tok, “Riposta il video che ti ha fatto diventare virale” – VIDEO

Tutti i tik toker più famosi hanno un video da cui è partita la loro popolarità: che cosa succederebbe se questo video venisse ripostato?

I personaggi più popolari su Tik Tok, ma non solo, sanno quanta popolarità si ottiene quando un video va nei ‘per te’, diventando virale: la maggior parte dei tik toker più conosciuti sono diventati così seguiti proprio grazie ad un loro video che ha spopolato su questo social e che quindi gli ha dato una notevole visibilità.

Al momento Tik Tok è intasato dei repost di questi video che hanno ottenuto un boom di visualizzazioni: si tratta del trend “Riposta il video che ti ha reso virale e vedi che succede“.

Ecco le domande che hanno spinto gli utenti a inventare questo trend: se, a distanza di molto tempo, si pubblica nuovamente un video, che in passato andò virale, che cosa succederà? Avrà lo stesso successo?

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Tik Tok, “Ho 2000 problemi e un 2001 me li risolverebbe tutti” – VIDEO

Tik Tok sommerso da repost: ecco cosa succede quando pubblichi di nuovo un video che in passato andò virale…

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Tik Tok, “Tutti vogliono fidanzarsi con me, ma non sanno che…” – VIDEO

Visti questi due esperimenti del trend “riposta il video che ti ha reso virale e vedi che succede”, si potrebbe affermare che il tik tok torni nuovamente ‘nei per te’, anche a distanza di tanto tempo.

Tra gli esempi dei repost non si può non citare il tenerissimo video di @bryansadventures_ in cui compare un bambino che dà un regalo al talentuoso trapper Sfera Ebbasta e alla sua fidanzata Angelina Lacour: è immensa la dolcezza che c’è nei suoi piccoli occhi emozionati.

La tenerezza che suscita questo video ha portato il tik tok ad avere circa 1,4 milioni di visualizzazioni la prima volta che è stato condiviso e più di 4.000 la seconda.