“Un Posto al Sole” anticipazioni 9 luglio: Filippo devastato dall’amnesia

Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata che andrà in onda domani sera. Filippo si risveglia dall’operazione senza memoria: Serena è devastata

Domani andrà in onda l’ultimo appuntamento della settimana con Un Posto al Sole. Torniamo a parlare di Silvia, che ha tradito Michele con Giancarlo e poi ha chiuso con quest’ultimo lasciando intendere di voler salvare il proprio matrimonio. Ora che è tornata alla sua vita di sempre, però, sente la mancanza di Giancarlo e comincia a pentirsi di averlo tagliato fuori dalla sua vita. La sua situazione diventa ogni giorno sempre più complessa, come farà ad uscirne e a capire cosa vuole?

Un Posto al Sole, anticipazioni della puntata di domani

Filippo si è risvegliato dall’intervento e la sua vita è stata totalmente stravolta. Ha dimenticato gli ultimi dieci anni della sua vita e quindi non ricorda affatto l’esistenza di Serena e non ricorda neanche della piccola Irene. Adesso che ha scoperto tutto, deve rimettere insieme questi dieci anni della sua vita e cercare di ricordare per il suo bene e per quello della sua famiglia che ha bisogno di lui. E, a tal proposito, è arrivato il momento per Serena di spiegare ad Irene perché non può ancora vedere il suo amato papà. Il problema è che, se non dovesse risolversi in fretta, la bambina potrebbe non vederlo per tanto tempo.

Jimmy sta passando un periodo difficile a causa di una nuova bulla che lo sta infastidendo, e per distrarsi da tutto ciò rivelerà ai suoi parenti di voler partecipare ad un corso di danza estiva.