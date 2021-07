Una donna è stata trovata morta nella sua casa di Tampa (Usa) con ferite d’arma da fuoco: la polizia è ora alla caccia del responsabile dell’omicidio.

Agghiacciante ritrovamento in un appartamento. Alcuni agenti di polizia hanno rinvenuto il corpo senza vita di una donna con diverse ferite d’arma da fuoco. È accaduto la notte scorsa a Tampa, in Florida (Usa). A chiamare la polizia, alcuni vicini che avevano sentito degli spari provenire dall’abitazione in questione. Una volta giunti sul posto, i paramedici e le forze dell’ordine non hanno potuto far altro che constatare la morte della donna. Ora sono è in corso la caccia al responsabile.

Freddata a colpi d’arma da fuoco all’interno della sua abitazione. È stata uccisa così durante la scorsa notte, tra mercoledì 7 e giovedì 8 luglio, a Tampa, cittadina della Florida, negli Stati Uniti, una donna, di cui non si conosce l’identità.

L’allarme è stato lanciato, come scrive la redazione locale del sito Tampabay.com, sarebbero stati alcuni residenti della zona, sulla Hellenic Drive, che avrebbero sentito deli spari provenire dall’appartamento e delle urla. Sul posto sono arrivati i servizi di emergenza e la polizia della contea di Hillsborough che hanno fatto la tragica scoperta: il corpo della donna riverso al suolo con delle ferite d’arma da fuoco.

Gli agenti hanno, dunque, avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto e risalire al responsabile dell’omicidio. Secondo i primi riscontri, riporta Tampabay.com, si tratterebbe di un uomo con il quale la vittima avrebbe litigato prima del delitto. A sostegno di tale ipotesi, la testimonianza del vicino che ha chiamato i soccorsi che avrebbe detto di aver sentito litigare un uomo ed una donna prima di udire gli spari.

Al momento non è stato effettuato alcun arresto e lo sceriffo ha lanciato un appello chiedendo a chiunque possa avere informazioni utili in merito di farsi avanti contattando le forze dell’ordine.