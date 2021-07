L’atleta italiana è attualmente al centro CONI di Formia per gli ultimi allenamenti prima della partenza per il Giappone.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rossella Fiamingo🌵 (@rossellina91)

La catanese Rossella Fiamingo è tra le favorite alle prossime Olimpiadi di Tokyo che si disputeranno tra poche settimane.

La 30enne ha vinto l’oro ai mondiali di scherma di Kazan 2014 e di Mosca 2015 nella spada individuale e dopo tutti questi anni la pressione su di lei è tanta, in molti vorrebbero vederla tornare con la vittoria in pugno.

Forse non molti sanno che Rossella è laureata in dietistica, ruolo che potrebbe tornarle utile quando deciderà di appendere la spada al chiodo. Per ora, però, si gode la sfida e parte con gli ultimi allenamenti prima della partenza ufficiale verso il Paese sede delle gare internazionali.

LEGGI ANCHE —–> “Sirena mood”, Claudia Ruggeri senza veli sugli scogli: atomica – FOTO

Rossella Fiamingo incanta con un sorriso incantevole: i fan tifano per lei

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rossella Fiamingo🌵 (@rossellina91)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “Fuego!”, Jennifer Lopez anticipa l’uscita del nuovo singolo: non ha rivali, il lato B uccide – FOTO

“Ultimo ritiro a Formia e poi si parte verso Tokyo 🌋”, scrive Rossella a margine dell’ultimo post che ha pubblicato sulla sua pagina Instagram dove si mostra sorridente con la testa inclinata in cui la sua folta chioma fa capolino per la voluminosità che la caratterizza.

Indossa la maglia azzurra dell’Italia annodata in vita, un mezzo busto che però racconta molto di lei, dei suoi allenamenti intensi e della pressione che si sente addosso per questa grande competizione mondiale.

I fan la incitano con commenti spassionati, tifano per lei e vorrebbero vederla felice a prescindere dal risultato, anche se la soddisfazione di tornare con qualche medaglia nella sua disciplina sarebbe impagabile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rossella Fiamingo🌵 (@rossellina91)

“Forza Ross, dacci un altro podio 💪🏼🔥”, “Rossi facciamo brillare l’azzurro…A tutta🔥”, “È riduttivo definirti la Venere della scherma; sei la Venere assoluta!”, “Tutti quanti Diletta Leotta, ma per me lei non ha niente da invidiare”.