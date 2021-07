Accadde oggi, 9 Luglio. L’Italia vince i Mondiali di calcio 2006 contro la Francia

Accadde oggi. Il 9 Luglio è il 190° giorno del calendario gregoriano. Mancano 175 giorni alla fine del 2021. Cosa avvenne di rilevante

Il 9 Luglio si celebra la Festa dell’indipendenza in Argentina e in Sudan del Sud. Si ricordano Santa Veronica Giuliani, vergine, Sant’Agostino Zhao Rong e 119 compagni martiri in Cina, San Giovanni da Colonia e compagni martiri, Santi Gregorio Maria Grassi, Elia Facchini, Francesco Fogolla e 23 compagni, martiri cinesi vittime dei Boxer, Santi Martiri di Gorcum, presbiteri e religiosi, martiri nei Paesi Bassi e Santa Paolina Visintainer.

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

1540 – Enrico VIII d’Inghilterra annulla il suo matrimonio con la quarta moglie, Anna di Clèves

1727 – Muore la santa cattolica Veronica Giuliani

1816 – L’Argentina dichiara l’indipendenza dalla Spagna

1900 – La regina Vittoria del Regno Unito crea il Commonwealth di Australia, unendo così le diverse colonie del continente sotto un unico governo federale

1937 – Nasce il giornalista e scrittore Roberto Gervaso

1942 – La famiglia di Anna Frank si nasconde nell’attico sopra l’ufficio del padre in un magazzino di Amsterdam

1943 – Le forze alleate eseguono lo Sbarco in Sicilia durante la Seconda Guerra Mondiale

1946 – Nasce il cantante del gruppo hard rock Ac/Dc Bon Scott

1947 – Nasce O. J. Simpson, attore ed ex giocatore di football americano statunitense

1948 – Vincenzo Cardarelli vince la seconda edizione del Premio Strega con il romanzo “Villa Tarantola”

1950 – Nasce il tennista Adriano Panatta

1956 – Nasce l’attore, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e televisivo statunitense Tom Hanks

1958 – Nella Baia di Lituya, Alaska, si abbatte la più alta onda anomala mai documentata: 524 metri

1962 – Nasce Jordan Belfort, noto truffatore statunitense

1964 – Nasce la cantante e attrice Courtney Love

1964 – Nasce l’allenatore ed ex calciatore Gianluca Vialli

1968 – Nasce l’allenatore ed ex calciatore Paolo Di Canio

1978 – Sandro Pertini presta giuramento come settimo presidente della Repubblica Italiana

1982 – Nasce la giornalista, conduttrice tv Veronica Gentili

Accadde oggi, 9 Luglio. I fatti più importanti nella storia

1993 – Il ministero degli interni inglese dichiara sono state ritrovate nella fossa di Ekaterinburg le ossa appartenute allo zar Nicola II di Russia ed alla zarina Alessandra d’Assia, della famiglia dei Romanov, fucilati dai comunisti nel 1918

1997 – La licenza di pugile di Mike Tyson viene sospesa per un anno e viene multato per 3 milioni di dollari per aver morso un orecchio ad Evander Holyfield durante un incontro

2001 – La Corte d’appello di Santiago del Cile stabilisce che Augusto Pinochet non è processabile temporaneamente per “moderata demenza”

2002 – Muore l’attore statunitense Rod Steiger

2002 – Viene fondata l’Unione africana a Durban

2004 – Annunciati i risultati dell’indagine della commissione del Senato statunitense sui servizi dell’intelligence: “Le informazioni fornite dalle agenzie di intelligence americane sulla presenza di armi di distruzione di massa in Iraq erano sbagliate”

2006 – La nazionale italiana di calcio batte la Francia per 6-4 dopo i calci di rigore nella finale dei mondiali di Germania 2006 (1-1 dopo i tempi supplementari). È il quarto titolo mondiale conquistato dagli azzurri, ventiquattro anni dopo il precedente trionfo a Spagna ’82

2011 – Lo Stato del Sudan del Sud diventa ufficialmente indipendente

2015 – Gli AC/DC tengono un concerto all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola davanti a 92 000 persone