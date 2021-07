Al Bano svela tutto sulla rottura con Romina: la triste verità dietro la separazione

Il cantautore pugliese, Al Bano ha scoperto finalmente gli altarini sui veri motivi che portarono alla separazione con Romina.

Ancora una volta loro, la coppia dello spettacolo più chiacchierata della storia della tv e non solo. Si tratta di Al Bano Carrisi e Romina Power, oggi ancor più legati di quando nel pieno degli anni ’90 sembravano due eterni innamorati.

Per il cantautore di origini pugliesi, proprietario di una lussuosa villa a Cellino San Marco, il ricordo ai tempi del fidanzamento con la star statunitense è più amaro del previsto.

In una recente intervista, l’artista sanremese ha svelato i veri motivi che hanno portato i due volti più simbolici dello spettacolo ad un’inevitabile separazione. Inutile negare che la “goccia che ha fatto traboccare il vaso” sia legata inevitabilmente alla scomparsa della figlia, Ylenia.

Dalle parole del cantante si evincono le prime delusioni tra coniugi, in realtà già sorte prima del misfatto su Ylenia. Ed ecco che a distanza di più di venti anni, Al Bano rompe il silenzio e racconta la verità, tra pensieri e sofferenze, sulla rottura con Romina Power

Al Bano sputa fuori il rospo su Romina Power: “Non l’avrebbe dovuto fare…”

Uno degli amori più intensi e sognati da un popolo intero è quello composto senz’altro da Al Bano Carrisi e Romina Power.

Nonostante le difficoltà del passato, legate ai problemi di coppia, divenuti impossibili da sanare con la scomparsa di Ylenia, oggi i due artisti hanno raggiunto una maturità tale che il destino li ha voluti di nuovo mano nella mano, seppur non più conviventi sotto lo stesso tetto.

I due artisti, protagonisti di tantissime apparizioni all’Ariston di Sanremo hanno giurato ai loro destini di camminare e sostenersi da qui alla fine dei loro giorni, come due inseparabili…amici.

L’amore tra Al Bano e Romina durò tanti anni e portò alla luce ben quattro figli , ma il pugliese porterà per sempre nel cuore, quel rimorso sulla statunitense, che mai più le darà l’opportunità di avvicinarsi a lui in amore.

In una recente intervista, Al Bano Carrisi ha sciolto le ultime riserve sul perchè avvenne quella triste separazione, che non diede più speranza di riprovarci in futuro. “Romina mi ha mancato di rispetto…mi ha tradito!”.

A distanza di più di venti anni finalmente emerge la triste verità dietro una inevitabile separazione.

Il terzo incomodo che alla fine degli anni ’90 spezzò per sempre il cuore dei due eterni innamorati fu l’attore, Lorenzo Crespi, la cui mini relazione con Romina Power fece soffrire tantissimo il cantautore di Cellino San Marco, che oggi si consola felicemente tra le braccia di Loredana Lecciso.