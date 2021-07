“Ora ti vanti anche di questo”, Barbara D’Urso travolta dalle critiche, è bufera per la FOTO

Barbara D’Urso è stata travolta dalle critiche: il suo ultimo scatto non ha mancato di scatenare commenti al veleno. Cosa è successo?

Sono settimane senza dubbio difficili per Barbara D’Urso, che ha da poco appreso quale sarà il suo futuro all’interno di Mediaset. Pier Silvio Berlusconi, in vista della stagione 2021-2022, ha voluto ridimensionare notevolmente il peso dei programmi “trash”, togliendo a Barbara la conduzione di “Domenica Live” e di “Live – Non è la D’Urso”. Entrambi i format, infatti, non torneranno a settembre.

La presentatrice, che rimarrà al timone di “Pomeriggio Cinque“, non si è tuttavia lasciata abbattere dagli eventi che sembrano remarle contro. All’opposto, Barbara continua a mostrarsi sorridente e spensierata sui social, nonostante i fan non manchino di criticarla: l’ultimo post, in particolare, ha scatenato aspre polemiche.

Nella giornata di ieri, Barbara D’Urso ha presenziato ad un evento particolarmente importante, che l’ha vista fra i protagonisti. La conduttrice di “Pomeriggio Cinque” ha infatti celebrato il matrimonio fra Annalia e Filippo, suoi cari amici, non nascondendo l’emozione provata in un momento così speciale. “Ho avuto l’onore e il privilegio di celebrare l’unione di due dei miei più cari amici“, ha esordito la D’Urso nel post, che li ritrae tutti e tre assieme nel giorno delle nozze.

“Sono testimone del loro amore forte, solido e profondo, che è il vero collante di una coppia“, ha proseguito Barbara, augurando una felicità duratura ai novelli sposi. Se moltissimi fan si sono complimentati con lei per questo gesto di grande generosità, alcuni haters non hanno invece perso l’occasione per sminuirne il valore. Barbara, in men che non si dica, è stata travolta dalle critiche.

“Così ora puoi vantarti anche di questo“, “Ridicola“: queste le parole degli haters, che non si sono affatto risparmiati. Fortunatamente, altrettanti sono i commenti di apprezzamento dei suoi sostenitori, che ne hanno elogiato l’operato: “Fortunati a ricevere la tua benedizione“.