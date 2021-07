“Beautiful”, anticipazioni puntata 10 luglio: l’incontro tra Bill e Quinn

Beautiful, anticipazioni 10 luglio: Brooke giustifica le sue azioni, Bill si confronta con Quinn.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Brooke contattare un pilota recuperare Ridge a Las Vegas. Il Forrester si trova in città con Shauna ed è deciso a rifarsi una vita con lei lontano da Los Angeles. A far scattare la sua reazione è stato un video girato dalla stessa Shauna e caricato da Quinn su una cornice digitale. Il contenuto – un bacio tra Brooke e Bill – ha fatto infuriare lo stilista, ora convinto più che mai a voler chiudere il matrimonio con la Logan. Mentre Ridge si gode del tempo in compagnia di Shauna a Las Vegas, Brooke accusa Quinn di averle rovinato la vita.

Beautiful, anticipazioni 10 luglio: Wyatt e Flo trovano un accordo

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Brooke sarà sempre più convinta a voler ricucire il suo rapporto con Ridge. La Logan tenterà di giustificare le sue azioni, sostenendo di essersi sentita lasciata da parte e non ascoltata dal marito. Nel frattempo Bill affronterà Quinn. I due discuteranno del video e delle azioni meschine compiute dalla Fuller. In quell’occasione Quinn rivelerà a Bill che Brooke l’ha minacciata di rovinare il suo matrimonio con Eric.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Wyatt e Flo troveranno un accordo per quanto riguarda la questione di Sally. La Fulton riuscirà a convincere lo Spencer che Sally necessiti di cure specifiche e di essere ricoverata in una clinica dove del personale specializzato possa prendersi cura di lei.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, sabato 10 luglio, alle ore 13.45e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione.